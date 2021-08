https://it.sputniknews.com/20210813/afghanistan-johnson-esclude-intervento-militare-della-gran-bretagna-12498600.html

Afghanistan, Johnson esclude intervento militare della Gran Bretagna

Afghanistan, Johnson esclude intervento militare della Gran Bretagna

Londra non considera l'intervento militare in Afghanistan, ha dichiarato il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. 13.08.2021, Sputnik Italia

"Penso che l'idea dell'intervento militare non sia da prendere in considerazione", ha detto Johnson in onda sul canale televisivo Sky News al termine del comitato interministeriale COBRA, comitato di coordinamento e strategia, convocato per discutere degli ultimi sviluppi in Afghanistan.Rispondendo ad una domanda sulla possibilità di ritorno dei militari britannici in Afghanistan, ha osservato che "bisogna essere realisti" riguardo la possibilità che la Gran Bretagna o qualsiasi altra forza ricorra ad un intervento militare.Per raggiungere questo obiettivo, ha affermato, Londra è disposta ad applicare strumenti diplomatici e politici.Il primo ministro ha ricordato che nel contesto del deterioramento della situazione nel Paese, Londra sta facendo sforzi per evacuare i sudditi britannici e gli afghani impiegati delle organizzazioni britanniche.Lo scorso giovedì il ministero della Difesa del Regno Unito ha annunciato che avrebbe inviato circa 600 soldati in Afghanistan per supportare l'evacuazione dei sudditi britannici e degli specialisti afgani che lavorano con loro.Le ostilità tra il governo afghano e i Talebani* si sono intensificate da quando le truppe di USA e NATO hanno iniziato a ritirarsi dal paese. Da allora i talebani hanno conquistato vasti territori rurali e lanciato un'offensiva contro le principali città.Agli inizi di agosto i talebani hanno occupato la città di Lashkar Gah, nella provincia di Helmand. E' stato il primo (su 34) capoluogo di provincia in Afghanistan occupato dai militanti dal 2016. A metà del mese, i talebani hanno dichiarato di aver preso sotto controllo, in particolare, tali città come Konduz, Kandahar, Herat e Ghazni, i centri amministrativi delle province omonime. I media occidentali, citando fonti dell'intelligence statunitense, hanno riferito che i talebani sarebbero in grado di bloccare Kabul per mesi e persino prenderla sotto controllo.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

