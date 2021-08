https://it.sputniknews.com/20210812/zaia-contro-il-reddito-di-cittadinanza-e-un-surrogato-del-lavoro-12477686.html

Zaia contro il reddito di cittadinanza: è un surrogato del lavoro

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia lancia una sfida a chi ha voluto il reddito di cittadinanza: “Utilizziamo le aziende per trovare lavoro a quelli... 12.08.2021, Sputnik Italia

Già, perché il reddito di cittadinanza “non può diventare un surrogato del lavoro”, ha detto Zaia partecipando a Morning News su Canale 5.In sostanza, Zaia chiede che si usino le aziende per trovare un lavoro a coloro che sostengono di non riuscire a sitemarsi e chiedono il reddito di cittadinanza.Ma il reddito di cittadinanza non può funzionare da ammortizzatore sociale, non può essere la scappatoia per non lavorare ed avere comunque garantito un reddito minimo.Uno strumento che da noi non ha funzionatoZaia rileva che lo strumento del sostegno al reddito non è un'invenzione italiana, ma è stato preso a prestito dall’estero, vedasi ad esempio la Germania.Ma da noi non solo è stato un flop in termini di posti di lavoro, che il meccanismo ha trovato ai percettori del Rdc, ma ha generato anche un’area grigia rilevante, che ha creato danni erariali da milioni di euro (i furbetti del reddito di cittadinanza).

