Ue stanzia 2,7 miliardi per la ripresa di Italia, Spagna e altri membri

Ue stanzia 2,7 miliardi per la ripresa di Italia, Spagna e altri membri

La Commissione europea ha approvato un ulteriore finanziamento di 2,7 miliardi di euro per il piano di ripresa per l'Italia, la Spagna e altri paesi europei. 12.08.2021, Sputnik Italia

React UE fornisce 50,6 miliardi di euro per gestire le conseguenze del coronavirus, così come per l'investimento in una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.L'Italia riceverà 1 miliardo di euro dai fondi aggiuntivi per realizzare la transizione verde e digitale, oltre a 80 milioni di euro per rafforzare il sistema sociale urbano.A sua volta, l'Ungheria deve stanziare 881 milioni di euro per sostenere più di 8.000 PMI e lavoratori colpiti da misure restrittive imposte per contenere la diffusione del coronavirus.Mentre la Spagna riceverà 402 milioni di euro per dispositivi di protezione e infrastrutture sanitarie, sostegno a quasi 7.000 PMI colpite dalla pandemia, progetti verdi e digitali e turismo sostenibile nelle Isole Canarie. Inoltre, 305 milioni di euro saranno assegnati alla Galizia.La Bulgaria otterrà 120 milioni di euro che possono essere utilizzati per sostenere circa 2.600 aziende.In Germania, 30 milioni di euro saranno assegnati alla regione del Brandeburgo per progetti turistici e il recupero delle aziende colpite dal coronavirus.

