https://it.sputniknews.com/20210812/tribunale-di-mosca-ordina-la-custodia-dellesperto-di-tecnologia-ipersonica-kuranov-per-tradimento-12484038.html

Tribunale di Mosca ordina la custodia dell'esperto di tecnologia ipersonica Kuranov per tradimento

Tribunale di Mosca ordina la custodia dell'esperto di tecnologia ipersonica Kuranov per tradimento

Un tribunale distrettuale di Mosca ha ordinato giovedì la custodia di uno scienziato della tecnologia ipersonica di 73 anni con l'accusa di tradimento dello... 12.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-12T20:32+0200

2021-08-12T20:32+0200

2021-08-12T20:32+0200

russia

mosca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/734/57/7345717_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_de61c263fc8b8dc220184facf4a235d2.jpg

Non è stato disponibile conoscere nessun dettaglio sul caso, etichettato come "top secret".Kuranov è direttore generale e capo progettista presso l'Hypersonic Systems Research Institute, una holding che ricerca tecnologie ipersoniche per l'industria aeronautica e aerospaziale. È un esperto in fisica del plasma. La società non ha risposto alla richiesta di un commento da parte di Sputnik.

https://it.sputniknews.com/20210810/russia-test-del-missile-ipersonico-zirkon-saranno-completati-entro-la-fine-dellanno-12457167.html

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, mosca