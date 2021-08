https://it.sputniknews.com/20210812/speranza-obiettivo-raggiunto-70-di-italiani-immunizzati-almeno-parzialmente-12475026.html

Speranza, obiettivo raggiunto: 70% di italiani immunizzati almeno parzialmente

Un nuovo obiettivo è stato raggiunto con la campagna vaccinale, e ci avvicina sempre più alla svolta per aprire una nuova stagione che superi la pandemia. 12.08.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

vaccino

“Oggi in Italia superiamo il 70 per cento di persone vaccinabili che hanno avuto almeno la prima dose. È un risultato molto incoraggiante. Dobbiamo continuare su questa strada perché i vaccini sono lo strumento migliore per aprire una stagione diversa. Grazie a tutta la squadra che lavora ogni giorno a questo obiettivo in ogni angolo del Paese”.Lo ha scritto il ministro della Salute Roberto Speranza su suoi canali social.Il ministro ha ricordato, però, come sia necessaria una risposta internazionale, con una campagna di vaccinazione che travalica i confini delle nazioni.“Il contrasto alla pandemia Covid-19 e la campagna di vaccinazione hanno bisogno di una forte alleanza internazionale che veda protagonisti i Paesi G7 e G20. Da questa crisi ne usciamo solo tutti insieme. Su questo ci siamo confrontati oggi con il nuovo Ministro della Salute del Regno Unito, Sajid Javid. Appuntamento a Roma a settembre per il #G20 Salute”, ha scritto il ministro Speranza.Come procede la campagna vaccinaleL’11 agosto sono state somministrate 338.959 dosi di vaccino, portando a 72,92 milioni il totale da inizio campagna vaccinale (27 dicembre 2020).I totalmente vaccinati con età superiore ai 12 anni sono 35,12 milioni di italiani, pari al 65,04% di questa fascia di popolazione.Resta elevata la quantità di dosi somministrate dalle singole Regioni rispetto alle dosi ricevute, la media nazionale è del 95,2%.

Emy Li Vi ricordo solo che maggior parte di G20 è stato vaccinato con dei vaccini che voi non riconoscete e quindi? Non ho capito, effetivamente li riconoscete o no?.... Solo una di tante cretinate che ha detto in questo articolo. 0

raus jUEde Così, tolti gli anziani e i patologici, che si sono vaccinati per paura e per necessità, e tolti i giovani fino a 20 anni, facilmente plagiabili, adesso abbiamo un dato abbastanza preciso di quanti italiani hanno abdicato dalla capacità di pensare con la propria testa. Ovviamente, la metà di questi sono più o meno imbevuti di ideologie di sinistra, e quindi non hanno mai pensato con la propria testa, 0

coronavirus in italia, vaccino