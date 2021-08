https://it.sputniknews.com/20210812/sindaca-raggi-sul-vaccino-non-mi-sento-di-dire-se-sono-favorevole-o-contraria-12484971.html

Sindaca Raggi sul vaccino: "Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria"

Sindaca Raggi sul vaccino: "Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria"

In un'intervista al programma In Onda su La7, il sindaco di Roma ha affermato la sua posizione sulla vaccinazione contro il Covid, dichiarando di non essere... 12.08.2021, Sputnik Italia

"Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria, credo siano questioni che devono decidere i medici", così la sindaca Virginia Raggi è intervenuta a In Onda, programma su La7, in merito alla campagna di vaccinazione.Quest'ultima ha poi aggiunto di non essersi ancora vaccinata dopo aver contratto il Covid lo scorso anno."Ho gli anticorpi ancora alti, seguo i consigli medici", ha spiegato.

