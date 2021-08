https://it.sputniknews.com/20210812/serie-a-partite-di-campionato-su-youtube-per-medio-oriente-e-nord-africa-si-valuta-lipotesi-12480055.html

Serie A: partite di campionato su YouTube per Medio Oriente e Nord Africa, si valuta l'ipotesi

Svolta nel mondo del calcio? Le partite di serie A potrebbero essere trasmesse sulla piattaforma video per eccellenza, ma aspettate ad esultare. 12.08.2021, Sputnik Italia

calcio

Svolta digitale nel calcio italiano, la Serie A sta valutando la possibilità di trasmettere alcune partite della prossima stagione di calcio su YouTube, il canale video per eccellenza. Nessuna speranza, però, per quanti già fantasticano di partite gratuite sulla piattaforma, perché i diritti saranno dati in concessione a YouTube solo per trasmettere le partite nei territori del Medio Oriente e Nord Africa (Mena).In questi ultimi mercati la situazione viene complicata da Beln, la società che negli ultimi tre anni ha trasmesso le partite della Serie A. La società non intende partecipare alla gara d’asta e, al contempo, i colloqui commerciali tra la Lega di Serie A e Saudi Sports Company non hanno portato risultati.YouTube come ripiegoLa scelta di trasmettere sulla piattaforma video di Google almeno alcune partite del campionato di calcio dovrebbe servire a evitare di iniziare la stagione senza alcuna copertura nella regione.L’opzione verrà discussa da un'assemblea della Serie A, convocata per venerdì 13 agosto, appena otto giorni prima del fischio di inizio della stagione 2021/2022.Rischio contrazione dei ricaviSe la Lega non riuscirà a collocare i diritti TV nei territori Mena, che risultano essere è il principale lotto internazionale, si rischia una contrazione non indifferente dei ricavi dai mercati esteri.Nel precedente triennio, i club calcistici italiani hanno incassato dalla vendita dei diritti TV sui mercati internazionali ben 970 milioni di euro.Secondo i dati raccolti dall’agenzia Reuters, la Lega di Serie A si è assicurata sui mercati esteri contratti sui diritti TV per 640 milioni di euro sul prossimo triennio.

