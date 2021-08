https://it.sputniknews.com/20210812/sardegna-57-sanitari-no-vax-sospesi-dal-servizio-ma-una-di-loro-si-presenta-comunque-al-lavoro-12478423.html

Sardegna: 57 sanitari no-vax sospesi dal servizio, ma una di loro si presenta comunque al lavoro

In Sardegna è in corso un braccio di ferro tra gli operatori sanitari no-vax e la pubblica amministrazione. 12.08.2021

Il commissario straordinario di Ares Ats Sardegna, Massimo Temussi, ha riferito all’Ansa che, in totale, 57 sanitari saranno presto sospesi dal servizio senza stipendio.I primi saranno quelli delle strutture sanitarie del nord della Sardegna, in particolare 17 medici dipendenti di Ats Sardegna, 8 medici convenzionati e 32 lavoratori dell’Aou di Sassari.Operatrice sospesa si presenta in ospedaleQuest’ultimo avviso è rivolto a quanti potrebbero pensare di emulare l’operatrice sanitaria che si è presentata all’ospedale Brotzu di Cagliari, nonostante fosse stata sospesa dal servizio.Quando un suo superiore le ha intimato di tornare a casa perché il provvedimento preso le imponeva di non presentarsi al lavoro, sono dovuti intervenire i carabinieri. Solo a questo punto la dipendente dell’ospedale cagliaritano, invitata dai carabinieri, si è ritirata.La donna è solo una dei tanti operatori sanitari no-vax che resteranno a casa senza stipendio fino al 31 dicembre 2021, a meno che non tornino sui loro passi e decidano di lasciarsi vaccinare.Anche in Estonia sono passati alle maniere forti, con la sospensione dal servizio dei medici del pronto soccorso no-vax.

nikita Due considerazioni. Una, come è possibile discriminare le persone e coercizzarle per obbligarle al vaccino. La seconda, dal momento che gli ospedali sono già a corto di personale, chi ne risponderà dei disservizi e degli eventuali incidenti che ne potranno derivare? Daranno la colpa ai sanitari sospesi? Oramai siamo in guerra, la parola d'ordine è resistenza!!! 0

nikita Cari eroi, avete tutta la mia solidarietà. 0

sardegna

