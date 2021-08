https://it.sputniknews.com/20210812/russia-in-guerra-tutto-e-lecito-per-combattere-gli-incendi-si-usano-carri-armati-12480202.html

Russia, in guerra tutto è lecito: per combattere gli incendi si usano carri armati

Russia, in guerra tutto è lecito: per combattere gli incendi si usano carri armati

Nella regione di Jacuzia, Siberia, per combattere gli incendi forrestali sono stati impiegati carri armati e altri mezzi militari. 12.08.2021, Sputnik Italia

La situazione nella regione di Jacuzia è drammatica già da alcune settimane: la regione siberiana è fortemente colpita dagli incendi forrestali, il fumo dei quali, dopo aver attraversato più di 3000 chilometri, ha raggiunto addirittura il Polo Nord. In totale, nella regione di Jacuzia sono arrivati 20 veicoli militari, che saranno utilizzati nell'installazione di strisce mineralizzate, nella rimozione di detriti e per la consegna di acqua e rifotnimenti in aree difficili da raggiungere. Attualmente, nella regione, più di 6,7 milioni di ettari sono stati devastati dalle fiamme, il record dell'ultimo decennio. Secondo quanto riportato, la regione è assediata da 168 incendi forestali non ancora domati.

