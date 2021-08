https://it.sputniknews.com/20210812/ragazzo-norvegese-alla-ricerca-della-fede-del-nonno-trova-un-gioiello-romano---foto-12469574.html

Ragazzo norvegese alla ricerca della fede del nonno trova un anello romano - Foto

Ragazzo norvegese alla ricerca della fede del nonno trova un anello romano - Foto

L'anello d'oro, risalente al tardo periodo romano o al periodo delle migrazioni, dimostra che, a quel tempo, nel Nord Europa vivevano persone ricche e potenti. 12.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-12T08:27+0200

2021-08-12T08:27+0200

2021-08-12T10:16+0200

storia

archeologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/831/62/8316228_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b6cd055c273066e7b3ce604e987e9e04.jpg

Il dodicenne Sander Magnus Vang, di Inderøy, nella contea di Trøndelag, ha trovato un anello di 1500 anni fa, risalente all'epoca romana, mentre cercava, con un metal detector, la fede nuziale di suo nonno andata perduta in quel luogo.Secondo quanto racconta il ragazzo, il rilevatore si è spento e ha iniziato a suonare quando si è imbattuto nell'anello d'oro.Il nonno, Tomas Vang, ha detto che non vedeva l'ora di riavere la sua fede nuziale, che aveva perso quest'inverno, ma ha detto di essere contento della "grande scoperta".Nonno e nipote hanno subito provveduto a segnalare la scoperta agli archeologi.Secondo l'archeologa, l'anello risale, probabilmente, al tardo periodo romano o al periodo delle migrazioni."Sembra che in origine fosse un piccolo anello da dito in oro. E poi ci sono sottili strisce d'oro attorcigliate intorno, che noi interpretiamo come oro di pagamento. Quindi, probabilmente, si tratta semplicemente di moneta per pagare beni e servizi", ha osservato.Dopo essere stato sottoposto ai raggi X e pulito, l'anello sarà collocato nel Museo della Scienza dell'Università NTNU.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

storia, archeologia