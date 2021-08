https://it.sputniknews.com/20210812/puntura-di-zanzara-5-rimedi-casalinghi-contro-il-prurito-12483418.html

Puntura di zanzara? 5 rimedi casalinghi contro il prurito

Puntura di zanzara? 5 rimedi casalinghi contro il prurito

Le punture di zanzare e di altri insetti possono essere davvero fastidiose e rovinarvi il divertimento. Ecco alcuni consigli per alleviare il prurito ed il... 12.08.2021, Sputnik Italia

1. Raffredda la punturaUno dei metodi migliori per lenire una puntura è quello di applicare freddo sulla zona. Può essere un asciugamano bagnato, cibo congelato o cubetti di ghiaccio. Anche l'acqua dolce sarà di grande aiuto. Tuttavia, non è consigliabile lasciare il ghiaccio sulla pelle per più di cinque minuti.1. Raffreddate la punturaAnche il bicarbonato di sodio è un rimedio accessibile ed efficace, in quanto è in grado di neutralizzare il pH della pelle. Basta mescolare il bicarbonato di sodio con acqua e applicare l'impasto sulla puntura per alcuni minuti e poi lavarlo. Riapplicare più volte al giorno.3. Applicate del timoUn altro rimedio naturale è il timo. Questa pianta aromatica ha proprietà antibatteriche, quindi può alleviare il dolore e il prurito e anche ridurre il rischio che la puntura venga infettata se la si gratta. Schiacciare le foglie fresche e lasciarle nella ferita per circa dieci minuti.4. Alleviate il pruritoSe non potete evitare di grattare la puntura, fatelo con la polpa di un limone. Il succo di questo agrume ha proprietà lenitive e disinfettanti. Allo stesso tempo, tenete presente che può causare ustioni e macchie cutanee se viene a contatto con il sole. Va ricordato che il limone è anche un repellente naturale.5. Neutralizzate il velenoL'ammoniaca è in grado di neutralizzare il veleno delle zanzare. Per eliminare il prurito, è necessario applicare un batuffolo di cotone inumidito con la sostanza direttamente sulla puntura. Prima lo fate meglio è, dato che il veleno si diffonde nel corpo con il passare del tempo, quindi vi consigliamo di farlo immediatamente.

