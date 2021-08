https://it.sputniknews.com/20210812/pompei-dal-12-agosto-visibile-al-pubblico-la-locanda-perfettamente-conservata---video-12482020.html

Pompei, dal 12 agosto visibile al pubblico la locanda perfettamente conservata - Video

Dal 12 agosto gli scavi di Pompei si arricchiscono ulteriormente, apre al pubblico il Termopolio della Regio V, una antica locanda del 79 ac quasi...

2021-08-12T21:36+0200

La tavola calda dell’antica Pompei, quindi, riapre al pubblico dopo quasi due millenni e sarà possibile visitarla dalle ore 12.00 alle ore 19.00, con ultimo ingresso alle ore 18.40. Accesso da via di Nola.Insieme al Termopolio sarà possibile ammirare anche la Casa di Orione e del giardino (dalle ore 16.00).L’accesso è gratuito fino ad esaurimento disponibilità.Termopolio del Regio VScoperto nel 2019 durante gli interventi di recupero del grande progetto Pompei, le nuove indagini hanno portato al completo scavo del Termopolio risultato essere il meglio conservato tra gli 80 presenti a Pompei.Questa locanda di vivande calde si distingue per la decorazione del bancone dipinto, con le immagini della Nereide a cavallo di un ippocampo e di animali probabilmente preparati e venduti proprio nel locale.Per chi non potrà visitarlo di persona, qui sotto il video presenta un tour del Termopolio di Pompei del Regio V.

