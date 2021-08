https://it.sputniknews.com/20210812/oms-mette-insieme-nuovo-gruppo-di-esperti-per--scoprire-le-origini-del-covid-19-12484769.html

OMS mette insieme nuovo gruppo di esperti per scoprire le origini del Covid-19

L'Organizzazione mondiale della sanità ha messo insieme un nuovo gruppo di esperti per chiarire le origini della pandemia Covid-19. 12.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-12T22:07+0200

L'Organizzazione Mondiale della sanità sta creando un nuovo gruppo di esperti che continueranno a studiare l'origine della COVID-19 ed esorta a non politicizzare questo processo, ha detto l'OMS in una dichiarazione rilasciata giovedì.L'OMS sta creando un Gruppo consultivo scientifico internazionale sull'origine di nuovi agenti patogeni, o SAGO, che sarà responsabile dello sviluppo di un quadro globale per studiare sistematicamente l'emergere di futuri nuovi agenti patogeni con potenziale pandemico. Come notato, per quanto riguarda la SARS-CoV-2, il nuovo gruppo contribuirà alla rapida attuazione degli studi raccomandati delineati nel rapporto sull'origine del virus, pubblicato nel marzo 2021.L'OMS spera di continuare le precedenti missioni in Cina per studiare l'origine della SARS-CoV-2. In particolare, al fine di raccogliere dati sufficienti per confutare l'ipotesi di una possibile fuga di virus da un laboratorio di Wuhan.L'OMS rende noto che sono finalizzati solo alla scienza, alla ricerca di soluzioni e al rafforzamento della solidarietà, senza politicizzare i dati sull'origine del virus.

Irina Derefko Un'altra buffonata che dovremo pagare noi. 0

Emy Li OMS mette insieme un nuovo gruppo di esperti per trovare la cura di Corona virus.... Ops.... Sbagliato.... Per trovare le origgini.... Di fronte un problema uno intelligente cerca la soluzione mentre il stupido cerca il colpevole.... Mah... Quando finira' sta storia... Rasegnatevi... In Cina non si entra... Tanto abbiamo visto cosa avete combinato ultima volta... 0

