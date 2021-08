https://it.sputniknews.com/20210812/mar-nero-lesercito-russo-riferisce-che-i-voli-di-ricognizione-nato-sono-triplicati-12476300.html

Mar Nero: l'esercito russo riferisce che i voli di ricognizione NATO sono triplicati

Gli aerei da ricognizione della NATO hanno triplicato i loro voli sul Mar Nero quest'anno, raggiungendo nuovi picchi rispetto alle attività aeree degli anni... 12.08.2021, Sputnik Italia

"Rispetto allo scorso anno, la frequenza dei voli di ricognizione della NATO nella regione del Mar Nero è aumentata di quasi tre volte", ha detto Gostev al ‘Voennyi Vestnik Yuga Rossii’ (Bollettino militare del sud della Russia).Nel 2019, l'aviazione della NATO aveva effettuato 270 di questi voli, seguiti da circa 530 l'anno scorso. Nel 2021, ancora in corso, l'alleanza ha già effettuato più di 560 voli.I caccia francesi e l'aviazione tattica delle forze congiunte della NATO si sono uniti agli aerei di sorveglianza e ai droni statunitensi in queste attività, ha aggiunto il comandante.La Russia reagisce prontamente a tali azioni, nel "rigoroso" rispetto delle norme internazionali, per prevenire violazioni dello spazio aereo nazionale, ha ricordato Gostev.

