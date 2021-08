https://it.sputniknews.com/20210812/lema-valuta-nuove-possibili-reazioni-avverse-dei-vaccini-di-pfizer-e-moderna-12480825.html

L'Ema valuta nuove possibili reazioni avverse dei vaccini di Pfizer e Moderna

L'Ema valuta nuove possibili reazioni avverse dei vaccini di Pfizer e Moderna

L'Ema sta valutando una serie di segnalazioni su sospette reazioni avverse riscontrate dopo l'inoculazione dei vaccini anti-Covid di Pfizer e Moderna.

2021-08-12T18:22+0200

2021-08-12T18:22+0200

2021-08-12T18:22+0200

vaccino

effetti

coronavirus in italia

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/12306105_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2aa843abf923d80ea137297721c9332.jpg

Dopo i rari casi di miocardite collegati all’utilizzo di vaccini basati sulla tecnologia dell’Rna messaggero, quelli sviluppati da Pfizer e Moderna, l’Agenzia europea del farmaco ha acceso un faro su ulteriori reazioni avverse emerse in alcuni dei soggetti vaccinati, per capire se siano collegate o meno alla vaccinazione con Comirnaty e Spikevax.L’analisi è scattata dopo una serie di segnalazioni relative a complicazioni di tipo allergico e renale, inoltrate al sistema europeo Eudravigilance, la banca dati che raccoglie proprio le informazioni sui sospetti effetti collaterali dei farmaci già autorizzati o in sperimentazione.Nel primo caso, si tratta di una infiammazione dei glomeruli renali, i minuscoli-filtro che hanno il compito di purificare il sangue nei reni, che può portare anche all’insufficienza renale. La sindrome nefrosica, invece, consiste in una perdita di proteine nelle urine, che può condurre all’ipoalbuminemia, ovvero ad un abbassamento del livello delle proteine, in particolare l’albumina, nel sangue.Troppo presto, quindi, per inserire questo tipo di problematiche nel foglio illustrativo dei due vaccini finiti sotto esame. Nessun cambiamento in questo senso è stato ancora raccomandato dall’Ema.Le nuove valutazioni, infatti, fa sapere l’Agenzia, fanno parte degli aggiornamenti di routine del database della sezione sicurezza dei vaccini autorizzati. Tra le ricerche in corso c’è anche quella sui disordini mestruali registrati dalle donne che si sono vaccinate contro il Covid, anche con i vaccini sviluppati da AstraZeneca e J&J.Il mese scorso, l’Ema si era pronunciata su un possibile collegamento tra i vaccini a mRna e dei rari casi di miocarditi, giungendo però alla conclusione che il rapporto rischi-benefici pendesse sempre dalla parte del vaccino.Pfizer al momento è il maggior fornitore di vaccini dell’Unione Europea, con 330 milioni di dosi, mentre fino al 29 luglio scorso sono state somministrate ai cittadini europei 43,5 milioni di dosi dello Spikevax di Moderna.

https://it.sputniknews.com/20210614/oms-studia-casi-su-insorgenza-miocardite-dopo-vaccinazione-con-pfizer-biontech-11741260.html

raus jUEde Manca solo la forfora tra gli effetti negativi riscontrati dall' EMA, che guarda il dito invece di guardare la realtà (morti e menomati gravi). Per soldi, ovviamente. 1

Россия щедрая душа Le agenzie dell'Unione europea sono organi indipendenti, specializzati e decentralizzati che hanno lo scopo di fornire consulenza alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri. L'istituzione delle agenzie è la risposta al desiderio di decentramento geografico e alla necessità di far fronte a nuovi compiti di carattere giuridico, tecnico e/o scientifico 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

vaccino, effetti, coronavirus in italia, pfizer