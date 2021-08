https://it.sputniknews.com/20210812/larmenia-respinge-le-accuse-dellazerbaigian-di-violazione-dellaccordo-trilaterale-sul-karabakh-12473019.html

L'Armenia respinge le accuse dell'Azerbaigian di violazione dell’accordo trilaterale sul Karabakh

Il ministero degli Esteri armeno ha respinto mercoledì le accuse da parte azera secondo cui Yerevan avrebbe violato la dichiarazione trilaterale sulla... 12.08.2021, Sputnik Italia

"Negli ultimi giorni, le forze armate azere hanno intensificato le loro azioni provocatorie sia contro le forze armate dell'Armenia che contro unità dell'esercito di difesa dell'Artsakh [Karabakh]... La parte azera sta cercando di nascondere le sue azioni aggressive, accusando gli armeni di essere loro a violare la dichiarazione trilaterale del 9 novembre e distorcono apertamente il testo della dichiarazione stessa", ha affermato il ministero armeno.In precedenza il ministero della Difesa azero aveva affermato che l'Armenia, in violazione della dichiarazione trilaterale sulla cessazione delle ostilità in Karabakh, avrebbe dispiegato le sue forze armate in zona non consentita.Lo scorso settembre si è svolto un conflitto armato durato 44 giorni tra Armenia e Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. Le ostilità si sono concluse con una dichiarazione trilaterale di cessate il fuoco mediata dalla Russia il 10 novembre 2020, in cui le parti hanno cementato i rispettivi guadagni e perdite territoriali e hanno concordato che le forze di pace russe sarebbero rimaste schierate nella regione per monitorare la tregua.

