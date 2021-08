https://it.sputniknews.com/20210812/israele-salgono-contagi-e-ricoveri-il-governo-impone-il-green-pass-a-partire-dai-3-anni-di-eta-12475247.html

Israele, salgono contagi e ricoveri. Il governo impone il green pass a partire dai 3 anni di età

Israele, salgono contagi e ricoveri. Il governo impone il green pass a partire dai 3 anni di età

Il governo israeliano ha deciso di estendere l'obbligo di green pass anche ai bambini a partire dai 3 anni. Preoccupazione per un nuovo boom di ospedalizzazioni in autunno.

Dal prossimo 18 agosto, in Israele, il green pass sarà obbligatorio a partire dai 3 anni di età per accedere a tutti i luoghi di socializzazione, fatta eccezione per negozi e centri commerciali.Si tratta di una delle misure imposte dal gabinetto del governo sul coronavirus per fronteggiare quella che ormai viene definita dal premier Naftali Bennett la “pandemia Delta”.La nuova variante del Covid, infatti, sta facendo impennare i contagi nel Paese, che conta una delle più alte percentuali di vaccinati, con il 58 per cento degli israeliani che ha già effettuato anche il secondo richiamo.Proprio questi numeri hanno portato il governo israeliano ad estendere l’obbligo del green pass anche ai bimbi, che dovranno mostrare il risultato del test Covid negativo per accedere ai luoghi off-limits per i non vaccinati. Inoltre, nei centri commerciali e nei negozi con una superficie maggiore ai 100 metri quadri, da lunedì prossimo, verrà imposto il limite di una persona per ogni 7 metri quadri, al fine di assicurare il distanziamento e ridurre al minimo le occasioni di contagio.Gli eventi al chiuso, inoltre, anche con il green pass, saranno limitati a mille persone, mentre quelli all’aperto a 5mila. E non solo:In particolare si guarda con preoccupazione al mese di settembre, quando, come ricorda il Messaggero, ci sarà il rientro dalle vacanze e la riapertura delle scuole, senza contare i festeggiamenti per il capodanno ebraico. Una serie di eventi che potrebbero far impennare ulteriormente la curva dei contagi e i ricoveri, visto che ancora un milione di israeliani non intende vaccinarsi.Anche per questo, nello Stato sono tornate in vigore tutta una serie di restrizioni, compresa la quarantena obbligatoria, anche per i vaccinati e i guariti, per chi atterra a Tel Aviv da una lista di Paesi a rischio, tra cui anche l’Italia.

