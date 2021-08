https://it.sputniknews.com/20210812/imbarcazione-britannica-affonda-nel-mar-egeo-in-corso-operazioni-di-salvataggio-dei-17-passeggeri-12474897.html

Imbarcazione britannica affonda nel Mar Egeo, salvi i 17 passeggeri

Imbarcazione britannica affonda nel Mar Egeo, salvi i 17 passeggeri

Diverse navi e un elicottero della marina stanno assistendo alle operazioni di salvataggio di una nave battente bandiera britannica affondata al largo... 12.08.2021, Sputnik Italia

Una nave battente bandiera britannica è affondata nei pressi dell'isola greca di Milos. Si sono da poco concluse le operazioni di salvataggio dei 17 passeggeri che erano a bordo, secondo la guardia costiera greca.Secondo la CNN, tre motovedette portuali, una nave della Marina Militare e un elicottero dell'Aeronautica Militare, nonché la nave passeggeri Sea Jet 2 si sono precipitate sul luogo dell'incidente per prestare i primi soccorsi.L'incidente è avvenuto 16 miglia nautiche (quasi 30 chilometri) a nord-ovest di Milos, secondo la Guardia Costiera, tra Antimilos e Falconera, in presenza di venti di categoria 4-5 della scala Beaufort (mare mosso e vento teso, ma non forte).Le circostanze esatte in cui si è verificato l'incidente non sono ancora state chiarite.

