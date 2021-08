https://it.sputniknews.com/20210812/il-sud-italia-brucia-ancora-3-le-vittime-12473311.html

Il Sud Italia brucia ancora, 3 le vittime

Il Sud Italia brucia ancora, 3 le vittime

Bruciano tutte le Regioni del Sud Italia, nessuna esclusa. Incendi sono segnalati anche in Basilicata e in Puglia, oltre che nelle Regioni che hanno chiesto lo... 12.08.2021, Sputnik Italia

Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania: gravi incendi al Meridione che, mai come questa volta, hanno toccato i paesi e anche i quartieri delle città. Non bruciano più le montagne, brucia il Sud Italia.E ci sono anche tre morti da inserire nel bollettino, due in Calabria e uno in Sicilia, a cui si aggiungono i due decessi di alcuni giorni fa, ancora in Calabria, sull’Aspromonte, di un uomo e di sua zia, morti nel tentativo di salvare l’abitazione dalle fiamme.Inoltre, un giovane agricoltore di 30 anni è morto schiacciato dal suo trattore mentre trasportava una cisterna piena d’acqua, nel tentativo disperato di spegnere l’incendio divampato nell’area di Ponte Barca a Catania.Cosa sta causando questi incendi?Tra le principali cause di incendio c'è sicuramente la matrice dolosa, ma anche il caldo intenso e la scarsa manutenzione delle distese boschive italiane e lo scarsissimo controllo dei parchi naturali da parte delle forze di tutela del patrimonio boschivo.Vi sono poi i piromani, i vandali e anche i fuochi appiccati per ripulire il fondo boschivo, ma che sfuggono di mano agli agricoltori.Piromani assassini ambientaliE proprio in Calabria, il santuario mariano di Polsi (Reggi Calabria) ieri è stato circondato dalle fiamme e isolato. Drammatico l’appello del superiore della comunità religiosa, che attraverso i social aveva inviato un video messaggio chiedendo se “per favore” qualcuno potesse soccorrerli.

