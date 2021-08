https://it.sputniknews.com/20210812/il-paris-saint-germain-paghera-lionel-messi-anche-in-psg-fan-token-12475496.html

Il Paris Saint-Germain pagherà Lionel Messi anche in PSG Fan Token

Gli stipendi dei calciatori saranno pagati anche in criptovaluta, questa la nuova frontiera del calcio mondiale per rendere sostenibile l'acquisto dei grandi... 12.08.2021, Sputnik Italia

Una parte dello stipendio milionario annuale, accordato dal Paris Saint-Germain al pluri pallone d’oro Lionel Messi, verrà pagato in criptovaluta, e più precisamente con il PSG fan token, una nuova forma di moneta digitale, adottata da un numero crescente di squadre di calcio, per aumentare gli introiti societari e per finanziarsi attraverso canali alternativi.L’iniziativa è stata comunicata ufficialmente dal club calcistico francese ed è stata riportata da Reuters.Lionel Messi è passato da pochi giorni dall'FC Barcellona al PSG, al termine di una trattativa che ha riservato numerosi colpi di scena.Il business dei fan tokenI fan token sono una moneta digitale legata al mondo delle criptovalute, con valore vincolato, in particolare, alla squadra di calcio che gli ha emessi.Ma non sono appannaggio solo del settore calcistico, negli Stati Uniti anche la pallacanestro ne fa largo uso, in particolare nella Nba.I fan token, inoltre, sono diventati un'appetitosa moneta di scambio sulle piattaforme digitali dedicate all’acquisto e alla vendita di criptovalute. Sono sorte addirittura piattaforme dedicate, dove veri e propri investitori, e non solo i fan, traggono vantaggio dal fluttuare dei prezzi di questi token.Il fan token del Paris Saint-Germain, ad esempio, in pochi giorni è passato dagli 11 dollari di valore al picco di 49,9 dollari il 9 agosto scorso. L'effetto Messi ha quindi giocato positivamente, facendo segnare il primo gol importante al PSG, quello finanziario.

