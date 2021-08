https://it.sputniknews.com/20210812/il-governo-afghano-offre-partecipazione-al-potere-ai-talebani-se-porranno-fine-alla-violenza-12478864.html

Il Governo afghano offre "partecipazione al potere" ai talebani se porranno fine alla violenza

Il governo afghano, guidato dal presidente Ashraf Ghani, ha accettato di condividere il potere con i talebani*, in un rinnovato piano di pace, e ha chiesto... 12.08.2021

2021-08-12T16:16+0200

I ribelli talebani hanno conquistato la città strategica di Ghazni, 150 km a sud di Kabul, e hanno intensificato gli attacchi nel tentativo di prendere il controllo dei restanti capoluoghi di provincia del paese. Il gruppo afferma di aver occupato il decimo capoluogo di provincia, anche se il presidente afghano nega la veridicità di tali rivendicazioni.Rivolgendosi agli inviati dei membri allargati della Commissione - Stati Uniti, Russia, Cina e Pakistan - a Doha, il presidente del consiglio di riconciliazione afghano Abdullah Abdullah ha esortato la comunità internazionale ad adottare misure serie per "prevenire gli attacchi dei talebani alle città, che hanno portato a crimini di guerra, diffuse violazioni dei diritti umani e una catastrofe umanitaria”. Abdullah ha anche sottolineato la necessità di avviare negoziati significativi e sinceri per stabilire un cessate il fuoco immediato e raggiungere un accordo politico."Fermare la violenza e i crimini dei talebani, che operano in collaborazione con i terroristi regionali e internazionali, sarà non solo nell'interesse dell'Afghanistan, ma nell'interesse del mondo intero, in particolare dei paesi della regione", si legge in una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri afghano oggi, giovedì 12 agosto.Ieri, il primo ministro pakistano Imran Khan aveva confessato ai giornalisti stranieri selezionati a Doha tutto il suo scettiscismo sulle probabilità di una soluzione politica nello scenario attuale.Il presidente Ghani ha nominato mercoledì il generale Hibatullah Alizia nuovo capo dell'esercito, in sostituzione del generale Wali Mohammad Ahmadzai, nominato capo solo nel giugno di quest'anno. Ghani ha cercato di formulare un piano completo con i signori della guerra del paese per riconquistare le tante posizioni perse contro i talebani, dopo che a maggio le forze NATO, guidate dagli Stati Uniti, hanno iniziato a lasciare il paese già devastato dalla guerra.Secondo i rapporti, la situazione nel paese è ora peggiore di quanto non fosse a giugno, quando l'intelligence statunitense aveva previsto che Kabul sarebbe potuta crollare in 6-12 mesi dopo il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan.*I talebani sono un'organizzazione terroristica illegale in Russia e in altri paesi

afghanistan

