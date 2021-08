https://it.sputniknews.com/20210812/i-talebani-catturano-la-citta-di-ghazni-150-km-a-sud-ovest-di-kabul-12475702.html

I talebani catturano la città di Ghazni, 150 km a sud-ovest di Kabul

I talebani* avrebbero oggi conquistato la città di Ghazni, a 150 km a sud-ovest di Kabul, il decimo capoluogo di provincia caduto nelle loro mani in una... 12.08.2021, Sputnik Italia

“Posso confermare che Ghazni è caduta nelle mani dei talebani questa mattina (giovedì 12 agosto). Hanno preso il controllo di aree chiave della città: l'ufficio del governatore, il quartier generale della polizia e la prigione”, ha detto all'AFP Nasir Ahmad Faqiri, capo del consiglio della provincia di Ghazni.Ghazni è il capoluogo di provincia più vicino a Kabul conquistato dagli insorti da quando è iniziata la loro offensiva a maggio, dopo l'inizio del ritiro delle forze straniere, che dovrebbe concludersi entro la fine di agosto.I talebani, negli ultimi, giorni sono avanzati a un ritmo vertiginoso. In una settimana hanno preso il controllo di 10 dei 34 capoluoghi di provincia afgani, di cui sette situati nel nord del Paese, regione che in passato aveva sempre resistito.Ghazni, che era già caduta per un breve periodo nel 2018, è la più grande conquista dei talebani finora, insieme a Kunduz, crocevia strategico nel nord-est, tra Kabul e il Tagikistan.La caduta di Ghazni, che è anche un importante punto di passaggio sull'asse principale che collega Kabul a Kandahar, la seconda città più grande dell'Afghanistan a sud, è un segnale molto preoccupante per la capitale. Con la conquista di questa città, gli insorti possono tagliare le linee di rifornimento di terra dell'esercito a sud.* Organizzazione terroristica illegale in Russia ed altri paesi

