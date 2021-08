https://it.sputniknews.com/20210812/i-rifornimenti-aerei-come-non-li-avete-mai-visti---video-12484381.html

Per festeggiare il compleanno dell'unico reggimento aereo russo composto da velivoli di rifornimento aereo, il blogger militare Fighter Bomber ha compilato... 12.08.2021, Sputnik Italia

Non è un segreto per nessuno che il rifornimento aereo sia una delle operazioni più complesse condotte dai piloti militari. E non è per nulla: è necessario il coordinamento totale e la precisione chirurgica degli equipaggi della petroliera e dell'aereo rifornito a metà volo. Pertanto, ad un'altitudine di cinque chilometri e a una velocità di 500 km/h, è necessario collegare la sonda dell'aeromobile ricevente con un tubo flessibile esteso dall'aeromobile cisterna, e questo tubo non smette di muoversi a causa del vento.Ecco perché i piloti russi spesso ringraziano l'equipaggio della petroliera con uno spettacolo quando eseguono quelli che chiamano "ritiri audaci", che includono barili e turni con un ampio angolo di attacco.Fighter Bomber osserva che pochissime persone riescono a vedere questi prelievi dopo il rifornimento aereo e sono principalmente gli equipaggi degli aerei cisterna. Ma dato l'anniversario del 203° reggimento aereo, che ha compiuto 80 anni dalla sua formazione il 10 agosto 1941, i piloti militari hanno condiviso le loro registrazioni per realizzare questo video.

