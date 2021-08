https://it.sputniknews.com/20210812/giustizia-della-galizia-boccia-il-green-pass-ora-escluso-in-tutta-la-spagna-12480595.html

L'Alta Corte di giustizia della Galizia (TSXG) ha decretato che l'obbligo di presentare un certificato covid-19 per accedere all'interno di strutture ricettive e locali notturni in Galizia non è valido poiché non è stato legalmente autorizzato. La notizia è riportata dal giornale La Vanguardia.I magistrati spiegano in due ordini notificati questo giovedì che la Xunta non ha inviato all'Alta Corte l'ordine del 22 luglio che conteneva l'obbligo di presentare il certificato covid-19 in alberghi e ristoranti.Questi ultimi hanno inoltre spiegato che nella risoluzione emessa la scorsa settimana in cui hanno negato la misura precauzionale richiesta dalla Lugo Monumental Business Association per sospendere l'obbligo di presentare il certificato "non è stata fatta menzione delle ragioni esposte in questi file supponendo che le misure la cui sospensione è stata sollecitata fossero state soggette ad autorizzazione preventiva da parte del TSXG".Nell'ordine datato agosto 6, spiega il TSXG, su cui non vi è alcun ricorso, i giudici non hanno avallato il requisito imposto dal governo galiziano, ma, poiché l'elaborazione delle misure cautelari suppone che l'appello non sia trasferito alla Xunta, il tribunale ha convenuto che il trattamento dovrebbe continuare.La Galizia era fino ad ora l'unica comunità spagnola che richiedeva il certificato Covid per accedere a bar e ristoranti.

