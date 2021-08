https://it.sputniknews.com/20210812/giappone-verra-sostituita-la-medaglia-doro-della-campionessa-olimpica-morsa-dal-sindaco-12479670.html

Giappone: verrà sostituita la medaglia d'oro della campionessa olimpica morsa dal sindaco

Alla campionessa olimpica giapponese di softball verrà sostituita la medaglia d'oro, dopo il morso dato a quest'ultima dal sindaco di Nigoya. 12.08.2021, Sputnik Italia

Gli organizzatori dei giochi olimpici di Tokyo hanno deciso di sostituire la medaglia d'oro olimpica di una delle giocatrici della nazionale giapponese femminile di softball, dopo che il sindaco della città di Nagoya, Takashi Kawamura, ha deciso di morderla durante un evento.Secondo l'agenzia di stampa Kyodo, i costi per sostituire la medaglia olimpica alla campionessa Miyu Goto saranno a carico del Comitato Olimpico Internazionale.L'incidente è avvenuto pochi giorni fa. Durante una solenne cerimonia in onore dei campioni olimpici della città di Nagoya, l'atleta ha appeso la sua medaglia al collo del sindaco, dopo di che il sindaco giapponese si è improvvisamente tolto la maschera e ha stretto la medaglia tra i denti.Questo atto ha causato un'ondata di critiche. In pochi giorni, l'amministrazione comunale ha ricevuto più di settemila denunce sulle azioni del politico. Inoltre, come è stato reso noto, Kawamura ha chiesto a Goto se avesse un fidanzato, frase considerata uno scherzo sessista inappropriato.Il sindaco di Nagoya ha ripetutamente chiesto scusa per quello che ha fatto e si è persino offerto di pagare la sostituzione della medaglia dell'atleta con fondi personali.

