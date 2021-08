https://it.sputniknews.com/20210812/germania-infermiera-no-vax-sospettata-di-aver-sostituito-dosi-di-vaccino-con-soluzione-salina-12479121.html

Germania: infermiera no-vax sospettata di aver sostituito dosi di vaccino con soluzione salina

Germania: infermiera no-vax sospettata di aver sostituito dosi di vaccino con soluzione salina

L'agente di polizia di Wilhelmshaven Peter Beer ha spiegato durante una conferenza stampa all'inizio di questa settimana che, sulla base delle dichiarazioni... 12.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-12T17:41+0200

2021-08-12T17:41+0200

2021-08-12T17:53+0200

mondo

germania

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/10009878_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_59e3090897289d867f607809addcf5d8.jpg

L'Ufficio sanitario statale della Bassa Sassonia e le autorità locali chiedono la ri-vaccinazione di migliaia di individui che pensavano di aver ricevuto il vaccino COVID-19 presso il Centro di immunizzazione di Roffhausen nel nord-ovest della Germania tra il 20 aprile e il 3 maggio."Oggi ho avuto il triste dovere di informare circa 8.600 persone potenzialmente colpite che non è possibile escludere che ci siano anche persone tra di loro che potrebbero aver ricevuto la soluzione salina... invece della loro vaccinazione alla loro data di somministrazione", ha scritto il consigliere distrettuale della Frisia Sven Ambrosy su Facebook.Le autorità hanno fornito dettagli sul fatto che un dipendente del centro di immunizzazione ha riconosciuto che qualcosa non andava quando hanno visto un'infermiera riempire sei siringhe. Al momento, la sospettata ha affermato che stava tentando di correggere un incidente con una fiala.Claudia Shroeder, membro del team di intervento di crisi, ha spiegato che non c'è "alcun pericolo" associato a vaccinazioni ripetute, quindi stanno incoraggiando coloro che sono stati contattati a "vaccinarsi di nuovo solo per essere sicuri".Anche Matthias Pulz, presidente dell'Ufficio sanitario statale della Bassa Sassonia, ha rilasciato una dichiarazione simile, sostenendo che questo "è l'unico modo per garantire una protezione completa della vaccinazione, anche se le persone sono già state vaccinate correttamente due volte".La questione è stata esaminata dall'unità della polizia tedesca per crimini con motivazioni politiche.

https://it.sputniknews.com/20210810/veneto-reintegrati-al-lavoro-i-medici-no-vax-pentiti-12455197.html

Irina Derefko Ha fatto bene!! Ha salvato parecchie vite. 0

1

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, germania, coronavirus nel mondo