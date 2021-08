https://it.sputniknews.com/20210812/ferragosto-da-tutto-esaurito-grazie-al-turismo-domestico-13-milioni-in-vacanza-12477141.html

Ferragosto da tutto esaurito grazie al turismo domestico: 13 milioni in vacanza

Ferragosto e dintorni da tutto esaurito, secondo l’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio, che ha intervistato i suoi associati in tutta Italia. 12.08.2021, Sputnik Italia

Secondo i dati raccolti, Ferragosto, e in generale il mese di agosto 2021, dovrebbe alla fine battere i risultati del 2019.Questo almeno sotto il profilo del turismo domestico, ovvero dei connazionali che si spostano all’interno del territorio nazionale per trascorrere un periodo di vacanza e di relax.L’indagine stima che 13 milioni di italiani hanno già soggiornato o soggiorneranno nelle strutture ricettive del Bel Paese. Se i dati dovessero essere confermati a fine stagione estiva, significherebbe che il numero di italiani in vacanza nella penisola supererebbe di 3 milioni il record del 2019 e di 2,4 milioni quello del 2020.Per quanto riguarda gli stranieri, invece, il rapporto parla di 4 milioni di turisti venuti a visitare il nostro paese, attratti anche dall'incentivo del lasciapassare europeo.Il mare resta in testaLe località balneari sono le più affollate, seguite dai paesi delle zone alte di montagna, ma anche zone termali, laghi, colline e borghi.Insomma, chi quest’anno ha pensato ad un Ferragosto last minute, rischia di passare la notte sotto le stelle, perché gli alberghi sono tutti occupati.

