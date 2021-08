https://it.sputniknews.com/20210812/due-cuccioli-di-leone-delle-caverne-rinvenuti-in-siberia-aprono-alla-scienza-il-loro-dna-12467230.html

Due cuccioli di leone delle caverne rinvenuti in Siberia aprono alla scienza il loro DNA

Due cuccioli di leone delle caverne rinvenuti in Siberia aprono alla scienza il loro DNA

I due cuccioli di leone delle caverne ritrovati in Jakuzia (Siberia), nel permafrost dell'era glaciale, in eccellenti condizioni, sono stati sottoposti ad... 12.08.2021, Sputnik Italia

Si tratta di due esemplari eccezionali, uno in particolare in straordinarie condizioni di conservazione, i migliori mai ritrovati di questa specie, tanto che gli scienziati stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di utilizzarne il materiale genetico per tentare una clonazione.Inizialmente, i ricercatori credevano che i due leoncini fossero fratelli, poiché i corpi erano stati trovati a soli 15 metri di distanza l’uno dall’altro, ma il nuovo studio pubblicato sulla rivista Quaternary ha dimostrato invece che si tratta non solo di esemplari non direttamente imparentati, ma che addirittura sono separati da ben 15mila anni di distanza.Boris, scoperto in Jacuzia nel 2017, ha 43.448 anni, secondo la datazione al radiocarbonio, mentre Sparta, ritrovata invece nel 2018 nello stesso sito, ne ha più di 28.000.I due cuccioli avevano solo uno o due mesi quando sono morti, rivela lo studio, ma è ancora impossibile stabilire esattamente cosa sia successo, anche se non ci sono segni evidenti di un eventuale attacco da parte di predatori. Secondo Dalen, il loro stato di conservazione indica che sono stati sepolti rapidamente, forse sotto una frana.Il prossimo passo sarà il sequenziamento del DNA di Sparta, che potrebbe rivelare la storia evolutiva del leone delle caverne, le dimensioni di questi animali e le loro caratteristiche genetiche, secondo Dalen. Lo studio determinerà in particolare se è possibile provare a clonare e far rivivere questa specie, uno dei felini più grandi e potenti mai esistiti sulla Terra.

