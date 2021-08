https://it.sputniknews.com/20210812/covid-zangrillo-stop-a-campagne-del-terrore-si-pensi-anche-a-chi-e-affetto-da-altre-malattie-12474477.html

Covid, Zangrillo: stop a campagne del terrore, si pensi anche a chi è affetto da altre malattie

È da un mese che il noto professore Alberto Zangrillo rimprovera quei media che mettono il coronavirus in prima pagina e nei titoli delle televisioni come se... 12.08.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

Ed al Corriere della Sera, il professore Zangrillo ha ribadito di ritenere “inutili e dannosi i bollettini quotidiani con i dati sui contagi.”Secondo Zangrillo, se proseguiamo sulla strada della rincorsa ai numeri e delle “fantasie di pseudo-scienziati, perdiamo di vista le basi fondamentali dell’umanità”.Questi sono diventati “malati dimenticati”, secondo il professor Zangrillo, di loro non si parla più, come non si parla quasi più delle campagne di prevenzione.La proposta del prof. ZangrilloSi torni a pensare anche a coloro affetti da altre malattie con “una cabina di regia governativa che, nel rispetto dell’autonomia delle Regioni, fissi obiettivi e metta risorse per tornare a seguire chi sta davvero male”.Non possiamo seguire, insomma, solo i malati di Covid-19, perché “il ritorno alla realtà a settembre proporrà ben altro, ossia il riacutizzarsi delle patologie croniche. Mentre oggi tutti sono concentrati sulla saturazione dei posti letto in Sardegna e Sicilia: è evidente che lì la situazione è così perché ai problemi degli abitanti si sommano quelli dei turisti. Ma da fine agosto tutto tornerà nella normalità”.Sui no-vaxInfine la sua presa d’atto, più che di posizione, nei confronti di chi non vuol vaccinarsi.“Come scritto anche da Nature, quasi il 20% della popolazione non si vaccinerà. E su questo c’è poco da fare. C’è uno zoccolo duro di scettici che è difficile da scalfire”.

Emy Li 20% che non si vaccinera (penso qualcosa in piu') e fatevi una raggione. Anno scorso in questo periodo Zangrillo ha dichiarato che in Italia ogni giorno muoiono 450 persone delle malatie cardiovasculari... Le statistiche' del ultimo anno dimostranno che è aumentata la mortalita' di gente No Covid... Quindi?.... E ancora si trova qualcuno che parla di 27 bambini... Cmq dopo direttore di Spalanzani ora è uscito fuori anche Zangrillo... Chi sara' il prossimo? 0

privietale "C’è uno zoccolo duro di scettici che è difficile da scalfire" siamo più duri del diamante, più inossidabili dell'acciaio, volendo più combattivi dei Talebani, il nostro segreto è che crediamo nell'assoluto, la scienza è solo un aspetto dello scibile umano e mai potrà sondare l'infinità dell'Essere. Metteteci con le spalle al muro, vi faremo vedere di che pasta siamo fatti!!!!! 0

