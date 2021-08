https://it.sputniknews.com/20210812/covid-toti-vaccino-obbligatorio-per-gli-over-50-12477426.html

Covid, Toti: "Vaccino obbligatorio per gli over 50"

La proposta per l'obbligo di vaccinazione agli over 50 arriva dal Presidente della Regione Liguria durante un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. 12.08.2021, Sputnik Italia

Proposta dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti l'obbligatorietà per il vaccino agli over 50. Questa fascia d'età, di fatto, sembra essere quella che più è riluttante all'idea di farsi somministrare il preparato."D'accordo su sollecitare i ragazzi ma si deve pensare anche agli adulti"In risposta ad una domanda sul sollecito fatto da Figliuolo per la vaccinazione dei ragazzi tra i 12 ed i 19 anni, il Presidente Toti ha affermato di essere d'accordo con il commissario per l’emergenza."Quello sforzo straordinario che chiede il generale Figliuolo mira ad assicurare un ritorno a scuola in sicurezza. Va nella stessa direzione degli open day di Ferragosto e dei camper per la vaccinazione nelle località di vacanza e nei luoghi di ritrovo serale, che ho promosso anche io in Liguria. Va bene sollecitare i ragazzi ma bisogna obbligare quegli adulti e quegli anziani che resistono agli appelli a vaccinarsi", ha ribadito Toti.Green Pass: l'obbligo di presentarlo in ristoranti e stadi potrebbe non bastare"Il green pass obbligatorio per andare al ristorante o allo stadio, è una misura che condivido assolutamente, ma potrebbe non bastare. Io la estenderei, alla ripresa a settembre, anche ad altre attività: per entrare nei centri commerciali, nei negozi, nei supermercati, per salire sull’autobus", ha sottolineato Toti in risposta ad una domanda sull'efficacia del green pass obbligatorio."Si dovrebbe poter accedere senza certificazione vaccinale soltanto negli alimentari e nelle farmacie. Libero di non vaccinarti? Va bene, ma te ne stai chiuso in casa", ha concluso il Presidente della Liguria.

Andrea UN ALTRO SCHIFOSO, PRESIDENTE DI REGIONE, CHE SI PERMETTE DI IGNORARE LA COSTITUZIONE 2

ManuCH Vaccino obbligatorio a due condizioni: lo stato si prende la responsabilità di quello che succederà da qui a dieci anni per la somministrazione del vaccino e mi permette di scegliere per il vaccino che ritengo più adeguato. Altrimenti niente obbligo. Hanno smantellato la sanità pubblica per decenni e vogliono cavarsela con due punture? 2

