Come in ‘Prendi i soldi e scappa’: il biglietto del rapinatore è illeggibile e la rapina fallisce

Come in ‘Prendi i soldi e scappa’: il biglietto del rapinatore è illeggibile e la rapina fallisce

Un uomo ha tentato di rapinare una banca, in Inghilterra, con una tecnica che ricorda terribilmente un vecchio film di Woody Allen. Ha consegnato un biglietto... 12.08.2021, Sputnik Italia

Il Signor lan Slattery, 67 anni, in pensione, di Stonehouse Drive, St. Leonards, nel sud-est dell’Inghilterra, ha cercato di rapinare una banca nella vicina città di Eastbourne, contea dell'East Sussex, con un biglietto scritto a mano, ma è stato incarcerato e condannato a 6 anni di detenzione.Slattery è entrato in tre banche a Eastbourne e Hastings nel giro di due settimane usando una tecnica di rapina che, per modalità ed esecuzione ed esito, ricorda da vicino il vecchio film di Woody Allen ‘Prendi i soldi e scappa’ (1969).Il pensionato ha avvicinato gli impiegati, porgendo loro note scritte a mano, in cui li intimava a versargli denaro perché armato, hanno spiegato gli ufficiali.Secondo la polizia, il suo primo tentativo è avvenuto presso la Nationwide Building Society in Terminus Road, Eastbourne, alle 10:45 del 18 marzo 2021, ma, a causa della pessima calligrafia e della frase un po’ sconnessa nel testo, il dipendente non è stato in grado di leggere la nota e Slattery se ne è uscito a mani vuote.In seguito, con la dovuta calma, ha dichiarato un portavoce della polizia del Sussex, Il personale della banca è riuscito a leggere la nota, che riportava "il tuo schermo non fermerà quello che ho, basta consegnare i 10 e i 20. Pensa agli altri clienti”.Quando hanno infine capito che quella avrebbe dovuto essere una rapina (consegnare tutte le banconote da 10 e da 20) e che l'uomo aveva dichiarato di essere armato (il tuo schermo non fermerà quello che ho), i dipendenti della banca hanno chiamato la polizia, che ha sequestrato il biglietto e i filmati delle telecamere di sorveglianza.Ma Slattery non si è dato per vinto e poco dopo, il 26 marzo, è entrato nella filiale della Nationwide Building Society in London Road, St. Leonards, dove ha consegnato un'altra nota "minacciosa", simile alla precedente, alla cassiera che, questa volta, temendo per la sua sicurezza, gli ha consegnato 2.400 sterline in contanti.Mentre erano in corso le indagini per i primi due casi, la polizia ha ricevuto una terza allerta dalla banca NatWest in Havelock Road, Hastings, il 1 aprile.Alla fine, le forze dell’ordine hanno rintracciato il maldestro ladro che, per altro, aveva lasciato tracce ovunque, come le stesse etichette adesive utilizzate per le note ‘minacciose’ lasciate nel suo appartamento e i vestiti con i quali soleva eseguire le rapine.Slattery si è dichiarato colpevole di tutti e tre i reati e gli è stata comminata una condanna a sei anni, di cui quattro in custodia e due libertà vigilata.

