Caso Gregoretti, il gup dice che la condotta di Salvini non è penalmente rilevante

La prima è andata, Salvini soddisfatto delle motivazioni della sentenza che lo prosciolgono da ogni accusa avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania. 12.08.2021, Sputnik Italia

matteo salvini

migranti

Non luogo a procedere per Matteo Salvini, nel caso ormai noto come “Caso Gregoretti”, che vedeva l’ex ministro dell’Interno accusato a Catania di sequestro di persona. Lo ha deciso il gup di Catania, Nunzio Sarpietro, con una motivazione scritta che trova nell’ipotesi avanzata dal Tribunale per i reati ministeriali di Catania, elementi “contraddittori” e “soprattutto inidonei a sostenere l’accusa in un giudizio dibattimentale”.Chi accusava il segretario della Lega, riteneva che il ritardo dell’attracco della nave con a bordo 131 migranti fosse da considerare sequestro di persona.L’esultanza di SalviniUn ampio post su Facebook di Salvini, ne esplicita tutta la soddisfazione e anche il sollievo personale per la fine di una delle due vicende che lo vedono imputato per sequestro di persone.“Lo scrive il Gup di Catania nelle motivazioni della decisione di non luogo a procedere nei miei confronti. Dopo tanti insulti, invenzioni, intercettazioni ‘alla Palamara’ e attacchi politici di ogni genere, vedere riconosciuta, nero su bianco, la correttezza del mio operato alla guida del Viminale è fonte di grande soddisfazione”, prosegue Matteo Salvini commentando la sentenza sul caso Gregoretti.

Helix HH un nuovo dittatore occulto alla giuseppi, lui e i sui selfie con la tazzina di caffè amaro, ha già scritto il libro chi sbaglia paga dunque fate voi, state attenti! 0

raus jUEde Processi con cui hanno imposto a Salvini di entrare nel governo Draghi. Un pavido come pochi. 0

