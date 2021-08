https://it.sputniknews.com/20210812/arriva-il-bonus-terme-da-200-euro-per-tutti-ecco-come-ottenerlo-12473967.html

Arriva il bonus terme da 200 euro per tutti, ecco come ottenerlo

Per risollevare il settore termale italiano, il governo ha approvato la costituzione di un fondo da 53 milioni di euro a beneficio degli utenti, per un importo... 12.08.2021, Sputnik Italia

Il bonus da 200 euro per ciascun cliente non prevede un tetto massimo di reddito, significa che chiunque potrà richiederlo senza restrizioni reddituali. I limiti comunque ci sono ed è bene conoscerli.La piattaforma e le strutture accreditateIl decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dal ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e si attende ora che venga pubblicata la lista completa delle strutture autorizzate ad accettare il bonus terme da 200 euro.Il sito web di Invitalia è stato individuato come quello più idoneo per l’accoglimento delle richieste. Al momento la piattaforma non è ancora disponibile, ma, appena lo sarà, si attende un vero click day per accaparrarsi il bonus terme del valore di 200 euro.Come funziona il bonus terme da 200 euroIl cittadino potrà prenotare determinati servizi termali per se stesso ed otterrà sulla prestazione uno sconto fino al valore massimo di 200 euro.Il bonus terme non è divisibile, questo significa che può essere richiesto una sola volta e che, se non lo si utilizza tutto, non si ha diritto a mettere da parte la somma restante per un secondo momento.Nel caso in cui i servizi termali prenotati eccedano il costo di 200 euro, il surplus è a carico del cittadino.Per quanto riguarda la prenotazione, bisognerà rivolgersi personalmente, dal vivo o in via telematica, alla struttura termale accreditata, la quale rilascerà un attestato di prenotazione.Per quanto riguarda la prenotazione, essa ha una durata massima di 60 giorni dalla sua emissione, validità vigente anche per i servizi ai quali si vorrà accedere.Il Ministero dello Sviluppo economico, infine, avvisa i cittadini che:Bisognerà quindi solo prenotare la prestazione termale, al resto penserà la struttura.

raus jUEde Si fa le cure termali chi ha le possibilità. Perchè mi devo indebitare io come cittadino italiano se non le faccio? A me non frega niente del settore delle cure termali. Gli operatori termali chiedano aiuto alla loro clientela fidelizzata e ne conquistino altra abbassando i prezzi, che non sono popolari. 0

