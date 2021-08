https://it.sputniknews.com/20210812/altri-40-sanitari-no-vax-dellulss-3-veneto-sospesi-dal-servizio-senza-stipendio-12481005.html

Altri 40 sanitari no-vax dell’Ulss 3 Veneto sospesi dal servizio senza stipendio

Ormai è guerra aperta tra operatori sanitari no-vax e aziende sanitarie locali. Il braccio di ferro prosegue e i sanitari non paiono essere intimoriti... 12.08.2021, Sputnik Italia

Solo l’ultima di una valanga di notizie che ci raccontano di operatori sanitari sospesi, giunge dal Veneto, dove l'Ulss 3 Serenissima sta definendo in queste ore la sospensione di 40 sanitari.Il direttore generale dell'azienda sanitaria, Edgardo Contato, non esclude che tra i "no vax" più convinti ci possano essere addirittura medici di base, rimasti fermi nelle proprie convinzioni nonostante i diversi richiami inviati nelle scorse settimane.Infatti il referente di Ulss 3 per i medici di medicina generale, Stefano Vianello, citato dall'Ansa, ha ricordato che “già in passato avevamo concordato un aumento del massimale dei medici nel territorio, per la carenza di professionisti. Questa decisione ora tornerà utile per coprire eventuali situazioni di disagio che dovessero crearsi”, è la speranza.In Sardegna al lavoro in ospedale anche se sospesiIn Sardegna forse il caso più eclatante. In un ospedale di Cagliari, una operatrice sospesa dal lavoro perché aveva rifiutato di sottoporsi al vaccino si è presentata in reparto comunque.Il superiore le ha intimato di lasciare l’ospedale ma lei non ne ha voluto sapere. A quel punto l’ospedale ha chiamato i carabinieri e così l’operatrice no-vax si è ritirata a casa senza stipendio.La legge prevede che i sospesi resteranno senza stipendio fino al 31 dicembre di quest’anno.

