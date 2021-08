https://it.sputniknews.com/20210812/al-cinema-senza-il-green-pass-prima-la-multa-e-poi-la-denuncia-succede-a-milano-12482825.html

Al cinema senza il green pass: prima la multa e poi la denuncia. Succede a Milano

Un uomo di 68 anni ieri sera si è recato all’Arena Milano Est per guardare un film all’aperto rifiutandosi di mostrare il green pass al personale addetto al... 12.08.2021, Sputnik Italia

L’addetto all’ingresso della struttura ha così chiamato il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, spiegando che l’uomo gli aveva detto di essere in possesso del green pass, ma che si rifiutava di mostrarglielo perché considerava quella richiesta una violazione della privacy. L’addetto al controllo ha anche spiegato che in un momento di distrazione l’uomo si era intrufolato nell’area all’aperto dove veniva proiettato il film.Per l’uomo, che dopo un quarto d’ora ha finalmente mostrato i documenti richiesti, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e la multa per violazione delle misure anti Covid-19, che prevedono tra le altre cose di mostrare appunto il green pass.

Irina Derefko Troppo poco. Non avete ancora capito che per uscire da questa situazione, siamo noi contrari alla terapia sperimentale che dobbiamo boicottare tutte le attività per noi non essenziali. E' cinico, lo so, ma non l'abbiamo scatenata noi questa guerra. Dobbiamo portare tutti i proprietari di attività a rivoltarsi contro questa follia e l'unico modo per farlo, è non andare al ristorante, cinema, teatro, pizzeria, stadio,ecc.ecc. 3

raus jUEde Se poi avessimo una guida e fossimo ben determinati, dovremmo ritirare tutto il denaro dai conti correnti e andare a piedi senza fare benzina per almeno tre mesi. Allora cominceremmo veramente a colpire i monopoli giudei. 1

