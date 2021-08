https://it.sputniknews.com/20210812/afghanistan-i-talebani-annunciano-la-presa-di-herat-12482961.html

Afghanistan: i talebani annunciano la presa di Herat

Afghanistan: i talebani annunciano la presa di Herat

I talebani hanno annunciato di aver completamente occupato Herat, una delle più vaste province dell'Afghanistan ed ex quartier generale delle forze italiane. 12.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-12T18:44+0200

2021-08-12T18:44+0200

2021-08-12T18:44+0200

usa

afghanistan

talebani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/807/38/8073851_0:145:3123:1902_1920x0_80_0_0_a4b3d1117cf779a58d427e98d79836f6.jpg

Come hanno riferito fonti del servizio di sicurezza del paese alla France-Presse, le truppe governative hanno dovuto lasciare Herat per evitare ulteriori distruzioni.Negli ultimi mesi il confronto tra le forze governative ed i talebani* si è intensificato in Afghanistan. Questo sta accadendo sullo sfondo del ritiro delle truppe americane, che il Ministero degli Esteri russo ha definito riconoscimento del fallimento della missione statunitense.I militanti hanno già occupato significativi territori e lanciato un'offensiva contro le principali città. Affermano che dalla fine della scorsa settimana hanno sequestrato i centri amministrativi di dieci delle province 34, tra cui le città di Zaranj, Puli-Khumri, Ghazni e Kunduz, situate a 60 chilometri dal più vicino valico di frontiera con il Tagikistan. Le autorità, da parte loro, affermano di aver ripreso il controllo di alcune città, ma gli scontri continuano.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210812/il-governo-afghano-offre-partecipazione-al-potere-ai-talebani-se-porranno-fine-alla-violenza-12478864.html

https://it.sputniknews.com/20210812/i-talebani-catturano-la-citta-di-ghazni-150-km-a-sud-ovest-di-kabul-12475702.html

berlusconi 51 Ora sono grossi problemi per i russi,i telebani faranno il lavoro sporco comandato dagli americani. 0

privietale EVVIVA!!!! AALAU AKBAR!!!! Peccato che non c'erano più mercenari italioti!!!! La maggior parte dei Talebani non creerà problemi alla Russia, anzi hanno dichiarato che derattizzeranno l'Afganistan dall'isis e dagli altri mercenari filo cia. L'Afganistan diventerà un crocevia per l'eurasia grazie all'impegno Cinese. 0

3

usa

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, afghanistan, talebani