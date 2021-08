https://it.sputniknews.com/20210812/afghanistan-considera-lacquisto-di-elicotteri-da-combattimento-dalla-russia-12482695.html

Afghanistan considera l'acquisto di elicotteri da combattimento dalla Russia

Il ministro degli Esteri afghano Mohammad Haneef Atmar ha annunciato la volontà di Kabul di acquistare elicotteri da combattimento dalla Russia. 12.08.2021, Sputnik Italia

Il direttore del secondo Dipartimento Asia del Ministero degli Esteri russo Zamir Kabulov, aveva detto a Sputnik che Mosca è disposta a negoziare con l'Afghanistan le forniture di elicotteri d'attacco, ma a condizione che siano pagati, non gratuiti.Kabulov aveva riferito che Kabul aveva due opzioni: acquistare elicotteri riparati o nuovi elicotteri, ma si è scoperto che "non ha soldi per nessuno dei due".L'Afghanistan vive un'instabilità dovuta agli attacchi sferrati dal movimento radicale talebano* e, dal 2015, dall'ISIS*.Il 12 agosto i talebani hanno annunciato di aver preso Ghazni, la capitale dell'omonima provincia nell'Afghanistan orientale. Se confermato, Ghazni sarebbe l'undicesimo dei 34 capoluoghi di provincia afghani passati sotto il controllo dei talebani dal 6 agosto, dopo i centri amministrativi di Nimruz, Jawzjan, Sar-e-Pul, Kunduz, Takhar, Samangan, Farah, Baghlan, Badakhshan e Uruzgan.Mentre le truppe degli Stati Uniti e di altri paesi della coalizione a guida NATO continuano il loro ritiro dall'Afghanistan, dove hanno mantenuto la presenza per due decenni, i talebani stanno guadagnando terreno nella loro offensiva contro le forze governative.* Le organizzazioni terroristiche entrambi banditi in Russia

