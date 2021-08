https://it.sputniknews.com/20210811/variante-delta-il-vaccino-russo-sputnik-v-e-efficace-all83-contro-la-variante-del-virus-12464788.html

Variante Delta: il vaccino russo Sputnik V è efficace all'83% contro la variante del virus

Il siero anti-Covid del Centro Gamaleya sta mostrando buoni risultati contro la temuta e altamente contagiosa variante indiana. 11.08.2021, Sputnik Italia

Il siero anti-Covid russo Sputnik V mostra i risultati migliori nel proteggere le persone vaccinate dalla variante Delta, ha affermato il ministro della Salute Mikhail Murashko.Inoltre, il vaccino protegge per oltre il 95% da un decorso grave della malattia.Sputnik VLo Sputnik V, il primo vaccino al mondo contro il coronavirus, è stato registrato dal ministero della Salute russo ad agosto un anno fa. È stato sviluppato dal Centro di Microbiologia ed Epidemiologia "Gamaleya", col supporto finanziario del Fondo sovrano russo (RDIF), responsabile della commercializzazione all'estero di questo preparato. Il vaccino è basato sulla piattaforma adenovirale e il ciclo vaccinale contempla 2 dosi somministrate a 21 giorni di distanza.Il vaccino è già stato registrato in quasi settanta Paesi, con una copertura potenziale di quattro miliardi di persone. Inoltre, da marzo, il siero russo viene analizzato dall'Ema, in attesa dell'autorizzazione per l'utilizzo nella Ue.

Россия щедрая душа Da marzo fino ad oggi sono passati 5 mesi e la richiesta di approvazione di 🛰V era arrivata già ib agosto 2020, ora vorrei sapere le tempistiche di richiesta e si approvazione da parte di quei 4 siringati in Italia. 0

VR80 Mentre ci sei informati anche sulle tempistiche di approvazione degli altri vaccini da parte di quei 4 siringati della Russia. 0

