Usa intimano a Cina di rimettere in libertà senza condizioni i canadesi arrestati per spionaggio

In precedenza il cittadino canadese Michael Spavor è stato condannato a 11 anni di carcere da un tribunale cinese con l'accusa di spionaggio. 11.08.2021, Sputnik Italia

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto alla Cina di rimettere in libertà "immediatamente e senza condizioni" i cittadini canadesi Michael Spavor e Michael Kovrig.Anche la Francia condanna le sentenze "arbitrarie" contro i canadesi in Cina, ha detto un portavoce del ministero degli Esteri.In precedenza un tribunale cinese della città di Dandong aveva condannato Spavor a 11 anni di carcere con l'accusa di spionaggio con confisca dei beni ed espulsione.Nel dicembre 2018 Pechino ha informato Ottawa dell'apertura di un'indagine su Spavor e Kovrig sospettati di minare la sicurezza nazionale cinese. Secondo i media occidentali, si trattava di una vendetta per l'arresto della manager di Huawei Meng Wanzhou da parte del Canada, su cui pende una richiesta di estradizione negli Stati Uniti. Non ci sono ancora notizie sul verdetto nei confronti di Kovrig.

Andrea LIBERTÀ PER MENG WANZHOU. VITTIMA DI UN VERO E PROPRIO SEQUESTRO DI PERSONA PER LA GUERRA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI SCATENATA DALL' IMPERIALISMO CONTRO HUAWEI. 2

Emy Li Effetivamente, inacetabile... Dovrebbero tutti prendere esempio da Francia e Italia. Non vedete come se la passano bene, non hanno mai avuto problemi con questo tipo di influenze.... 0

