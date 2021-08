https://it.sputniknews.com/20210811/una-ferrari-da-oltre-200mila--e-600-cv-in-difficolta-in-un-vicolo-italiano---video-12472140.html

Una Ferrari da oltre 200mila € e 600 CV in difficoltà in un vicolo italiano - Video

Una Ferrari da oltre 200mila € e 600 CV in difficoltà in un vicolo italiano - Video

Le auto del cavallino rampante sono note per il loro design elegante, le prestazioni senza pari e l'esclusività. Tra i tanti pregi e vantaggi, tuttavia la... 11.08.2021, Sputnik Italia

L'autore del video non rivela l'esatto luogo in cui non è riuscito a domare i 612 cavalli di questa Ferrari Roma, ma le immagini mostrano che sono le dimensioni ad essere importanti per percorrere le strade di questa regione, non la potenza. Sotto questo aspetto la Ferrari Roma, con una larghezza praticamente di 2 metri, perde la battaglia, visto che è troppo grande per passare questo vicolo indenne. Nel video non si capisce se l'auto ha toccato o meno le mura, ma nel caso lo avesse fatto, questo potrebbe colpire fortemente non solo l'autostima del proprietario del bolide sulle sue capacità di guida, ma anche il suo portafoglio. Questa auto, con un motore V8 ed oltre 600CV di potenza costa circa 200.000 euro. Si può vedere anche un altro uomo che cerca disperatamente di aiutare il proprietario del veicolo a superare la difficoltà. Tuttavia l'autore del video non riporta il motivo per cui il conducente di questa Ferrari ha scelto questa strada e come si è conclusa la storia.

