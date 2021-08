https://it.sputniknews.com/20210811/sileri-pensa-alla-quarta-ondata-covid-19-e-ipotizza-problemi-seri-per-non-vaccinati-12467034.html

Le ondate arriveranno, e quando arriveranno saranno i non vaccinati a scontrarsi con le maggiori conseguenze. Bene vaccinare i giovani, quindi, ma... 11.08.2021, Sputnik Italia

La quarta ondata Covid-19 “ci sarà”, dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, lo dicono anche i “casi che sono saliti negli ultimi 20 giorni”, i quali rappresentano già un inizio di quarta ondata, però, come ci dicono i medici, negli ospedali si vede che in questa fase chi sta male in forma seria, tanto da ricorrere alle cure ospedaliere, è prevalentemente chi non si è vaccinato”.E ricordando le tante lodevoli iniziative per “vaccinare la popolazione giovane”, lui resta preoccupato per i più grandi: “La cosa più importante e che più mi preoccupa è andare a cercare gli over 50 non immunizzati perché saranno loro, non vaccinati e a maggior rischio, ad essere inclusi nel computo dei malati gravi di questa quarta ondata” e tra i morti.Green pass e prima dose del vaccinoSono 40 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino contro il coronavirus e 35 milioni hanno completato il ciclo vaccinale.Il green pass è poi una misura così semplice che lui non vede perché qualcuno dovrebbe andare alla ricerca di quello falso incorrendo pure in un reato penale.“Le cose stanno andando bene, il virus lo stiamo mettendo all'angolo anche se il pericolo di nuove varianti c'è sempre”, conclude Sileri.

