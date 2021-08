https://it.sputniknews.com/20210811/presidente-aziende-ospedaliere-il-90-dei-pazienti-in-terapia-intensiva-non-e-stato-vaccinato-12460327.html

Presidente aziende ospedaliere: “Il 90% dei pazienti in terapia intensiva non è stato vaccinato”

Giovanni Migliore, presidente della FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, ha commentato l’andamento dei contagi e dei ricoveri... 11.08.2021, Sputnik Italia

"I responsabili delle terapie intensive ci dicono che quasi tutti i loro pazienti affetti da Covid - il 90 per cento - non sono vaccinati, e ciò conferma che il vaccino è l'arma più efficace a nostra disposizione per contrastare la pandemia e i suoi effetti peggiori. Le Aziende sanitarie pubbliche sono impegnate in questi giorni a vaccinare le fasce di popolazione ancora non immunizzate, ricorrendo alle iniziative più varie per raggiungere gli italiani anche nei luoghi nei quali trascorrono le vacanze. Il lavoro intenso del management della sanità italiana ad agosto ci metterà al riparo grazie a soluzioni organizzative e gestionali innovative, da scenari peggiori nel prossimo autunno. L'allarme lanciato da più parti sulla ripresa dei ricoveri, alcuni gravi, tanto da richiedere il ricorso alla rianimazione, conferma la necessità di non abbassare la guardia e di proseguire con determinazione nella campagna di vaccinazione", ha detto il Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari-Giovanni XXIII e nuovo Presidente della FIASO dallo scorso luglio.

franco296 Ma si può credere a quanto esce dalla falange dei cialtroni? 0

raus jUEde Qualcuno spieghi a questo terrorista de noantri che ancora esistono focolai di covid originale, per i quali i vaccinati sono più resistenti. Al momento in Italia si sta solo estendendo la variante Delta, ma non è il solo tipo di covid in circolazione. Quando a settembre cominceranno a girare soggetti super infettanti di variante Delta, come in Israele, allora ci faremo quattro risate. 0

