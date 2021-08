https://it.sputniknews.com/20210811/per-funzionario-oms-la-variante-iota-del-coronavirus-non-e-pericolosa-12471324.html

Per funzionario Oms la variante Iota del coronavirus non è pericolosa

Per funzionario Oms la variante Iota del coronavirus non è pericolosa

I dati preliminari hanno stabilito che la variante Iota del coronavirus, scoperta per la prima volta a New York nel novembre 2020, non provoca un decorso più... 11.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-11T20:43+0200

2021-08-11T20:43+0200

2021-08-11T20:43+0200

oms

medicina

salute

organizzazione mondiale della sanità

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/10526755_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_9db926a22b2c71f0f925e9aafdc4ca2a.jpg

L'esperta dell'Oms ha aggiunto che la variante Iota non è la più diffusa negli Stati Uniti, lasciando il posto alla variante Delta, rilevata per la prima volta in India. Le preoccupazioni sulla variante Iota erano aumentate, dal momento che una nuova ricerca del Dipartimento della salute di New York e della Mailman School of Public Health della Columbia University ha rivelato che aumenta la mortalità tra gli anziani e si trasmette dal 15% al 25% più velocemente rispetto ad altri ceppi.

https://it.sputniknews.com/20210811/variante-delta-il-vaccino-russo-sputnik-v-e-efficace-all83-contro-la-variante-del-virus-12464788.html

raus jUEde Infatti, a livello di carica virale è tanto quanto la variante Delta. E' pericolosa solo per i vaccinati, perchè dimostra che si stanno facendo bucare il braccio per niente, visto che i vaccinati si infettano come i non vaccinati. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oms, medicina, salute, organizzazione mondiale della sanità, coronavirus nel mondo