https://it.sputniknews.com/20210811/offre-3000-euro-al-mese-a-camionisti-imprenditore-di-salerno-non-trova-manodopera--12461137.html

Offre 3.000 euro al mese a camionisti, imprenditore di Salerno non trova manodopera

Offre 3.000 euro al mese a camionisti, imprenditore di Salerno non trova manodopera

Manca il lavoro in Italia, ma determinate storie gettano luce su uno spaccato socio-economico differente, mostrando come alcune volte manca la professionalità... 11.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-11T11:17+0200

2021-08-11T11:17+0200

2021-08-11T11:17+0200

economia

lavoro

logistica

camionisti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/09/9294973_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d161cb6edd02f80bc3f269a5f394975e.jpg

Gerardo Napoli è un imprenditore della provincia di Salerno ed è alla ricerca di 60 camionisti che vuol pagare, con regolare contratto di logistica, 3 mila euro netti al mese per 9 ore di lavoro e cinque giorni lavorativi alla settimana.L’imprenditore, la cui impresa si occupa di consegna di generi alimentari destinati alla grande distribuzione, ha un fatturato che ha superato gli 80 milioni di euro, secondo quanto egli stesso racconta all’Economia del Corriere, ma potrebbe fare di più, se solo riuscisse a trovare i 60 autisti di cui ha bisogno.Perché mancano gli autisti?Il problema degli autisti sembrava relegato solo al mondo d’oltre Manica del Regno Unito, ma è, invece, un problema che abbiamo anche in casa.L’imprenditore di Salerno spiega che per guidare un camion serve la patente E, la quale costa 6 mila euro e 6 mesi di studio per ottenerla. Inoltre serve la carta di qualificazione del conducente (Cqc), che si ottiene dopo un anno di lavoro.Servono quindi costanza e fondi, che purtroppo non tutti hanno.La soluzione extracomunitariaE dal momento che non si trovano italiani disposti ad intraprendere questo percorso, ecco che l’Anita, l’associazione di logistica che aderisce a Confindustria, ha proposto di aprire agli ucraini e ai kazaki, i quali sono ben disposti a trasferirsi in Italia per lavorare con uno stipendio di 3 mila euro al mese, 9 ore di lavoro al giorno e 5 giorni su 7.

Black Bird è che fanno schifo le condizioni di lavoro in Italia .... camionisti obbligati a guidare anche 16 ore al giorno ... è normale che se ne fottono dei vostri 3000 euro al mese ... Vanno in Germania e si prendono il doppio ma lavorano in condizioni diverse ! 4

Helix HH i soliti proclami, prima di mettere le notizie andate chiedere le condizioni di lavro da minaccia che ci sono in italia, ma chi se ne frega di prendere 3000 euro al mese il problema sta che ti fanno guidare dalle 3.30 della mattina alle 19.30 della sera, senza a voltr neanche fermarsi a mangiare e riposare, sinceramente per quello che mi riguarda potete anche dargli fuoco ai vostri camion del cazzo dell'avvucato agnello, ma andate a fanculo schiavisti ! poi una volta che ti s'costringono e non gli vai piu' bene perché ti ribelli all'orario da schiavo ti mandano in compliicità i controlli e ovviamente ti trovano con le ore fuori dunque ti tolgono i punti del cqc e la patente, tutto in un sistema di malaffare, fate schifo! 2

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, lavoro, logistica, camionisti