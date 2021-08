https://it.sputniknews.com/20210811/nuove-accuse-dal-comitato-investigativo-russo-contro-navalny-12466966.html

Nuove accuse dal Comitato Investigativo russo contro Navalny

La portavoce del Comitato Investigativo Svetlana Petrenko ha dichiarato oggi che sono state presentate nuove accuse contro il blogger d'opposizione... 11.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-11T16:06+0200

2021-08-11T16:06+0200

2021-08-11T16:06+0200

russia

giustizia

comitato investigativo della federazione russa

alexey navalny

Le nuove accuse contro Navalny sono legate agli appelli pubblici a prendere parte a manifestazioni non autorizzate lo scorso gennaio, ha affermato la portavoce del Comitato Investigativo. Secondo l'indagine, l'attività della Fondazione Anticorruzione* (FBK) di Navalny avrebbe indotto i cittadini a violare la legge. La Petrenko ha aggiunto che Navalny era a conoscenza in anticipo della natura illegale delle sue attività.* organizzazione considerata estremista in Russia e catalogata come "agente straniero"

russia

russia, giustizia, comitato investigativo della federazione russa, alexey navalny