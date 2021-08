https://it.sputniknews.com/20210811/no-a-mascherine-e-lockdown-e-ritorno-liberta-furia-premier-australiano-contro-deputato-12469935.html

No a mascherine e lockdown e ritorno libertà, furia premier australiano contro deputato

australia

coronavirus nel mondo

La rabbia del primo ministro è scaturita a seguito delle osservazioni del deputato del Queensland George Christensen, che ha affermato che le mascherine ed i lockdown non hanno funzionato. Come notato da ABC la Camera dei rappresentanti del parlamento australiano creando un precedente ha condannato i commenti del deputato il giorno prima. Il premier Morrison ha dichiarato che non tollererà "false informazioni" in nessuna forma. Secondo ABC, il video del discorso di Christensen è stato rimosso dalla sua pagina Facebook con la motivazione relativa alla violazione della politica di "fake news" sul Covid-19. Il deputato Christensen ha poi "pubblicato" una versione modificata del video, in cui sono state tagliate le parole sulle mascherine. Allo stesso tempo, ha detto in onda sulla stazione radio Nine Radio che non si è pentito di ciò che è stato detto.Christensen crede che le misure anti-contagio per la pandemia siano "follie".Secondo il deputato, il Covi-19 rimarrà con noi per sempre, come l'influenza e saremo costretti a conviverci. E' inevitabile e dobbiamo accettarlo. Aprire di nuovo la società, ripristinare le nostre libertà, fermare questa follia", ha chiesto Christensen.In Australia sono in vigore lockdown a tempo indeterminato in vari Stati, le proteste vengono represse con gli arresti. Secondo le autorità, negli ultimi giorni sono stati identificati 366 nuovi casi di Covid. In totale, il virus ha infettato 37.372 persone nel Paese, 944 sono morte. Attualmente ci sono 439 ricoverati con Covid negli ospedali. Secondo i dati precedentemente pubblicati dal governo australiano, una media di 366 persone (per cause respiratorie) e 1.400 persone (per altre cause) muoiono ogni anno nel Paese con una diagnosi di influenza e 218mila finiscono in ospedale.

australia

