Ministro Difesa russo: bisogna essere pronti a possibili infiltrazioni terroristi dall’Afghanistan

I confini dell’Afghanistan con l`Uzbekistan e il Tagikistan sono controllati dai talebani*, ed è importante per la Russia che i paesi del CSTO (Collective... 11.08.2021, Sputnik Italia

"Riteniamo rilevante il fatto che anche il confine con l'Uzbekistan e il Tagikistan sia passato sotto il controllo dei talebani. Tutti i problemi già da prima esistenti ai posti di blocco in Afghanistan, tra cui traffico di droga e infiltrazione di terroristi nel nostro Paese attraverso Tagikistan, Kirghizistan e Uzbekistan, ora non si ridimensioneranno di certo”, ha detto Shoigu al forum giovanile del ‘Territorio dei Significati’ (forum educativo e di discussione per giovani dai 18 ai 30 anni che si tiene tutti gli anni, in estate, dal 2015, nella Regione di Mosca).La Russia ha basi militari in Tagikistan e Kirghizistan, ha osservato Shoigu.Shoigu ha anche sottolineato che le forze armate del Tagikistan e dell'Uzbekistan devono essere pronte a respingere possibili provocazioni da parte dei talebani.Il ministro della Difesa russo ha elogiato una recente esercitazione militare congiunta tra Russia, Uzbekistan e Tagikistan vicino al confine afghano, affermando che in futuro se ne terranno altre simili.Le esercitazioni congiunte delle forze armate russe, uzbeke e tagike si sono svolte dal 5 al 10 agosto presso il campo di addestramento di Kharb-Maydon in Tagikistan.Violenti scontri e attacchi terroristici continuano a devastare l'Afghanistan, nonostante colloqui di pace siano in fase d isvolgimento tra il governo e i talebani nella capitale del Qatar, Doha. I continui combattimenti hanno colpito il confine afgano-tagiko, con decine di truppe di frontiera afghane spinte dai militanti nel paese vicino.*I talebani sono un gruppo terroristico illegale in Russia ed altri stati

