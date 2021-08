https://it.sputniknews.com/20210811/ministro-bianchi-green-pass-non-e-misura-punitiva-12471841.html

Ministro Bianchi: "green pass non è misura punitiva"



Per il titolare del dicastero dell'Istruzione è solo una "tutela per la salute di tutti, in particolare dei più fragili". 11.08.2021

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi è intervenuto per difendere l'introduzione del green pass nelle scuole, sottolineando come non sia una misura punitiva, ma solo di tutela. Ha inoltre rilevato l'importanza della vaccinazione a garanzia dello svolgimento dell'attività didattica "in presenza e sicurezza.""Il green pass è uno strumento a tutela della salute di tutti, in particolare dei più fragili, non una misura punitiva. Ringrazio il personale scolastico che ha aderito con percentuali molto alte alla campagna vaccinale mostrando grande serietà e responsabilità. La vaccinazione è un elemento fondamentale per il rientro a scuola in sicurezza e in presenza. Accompagneremo le scuole nell'applicazione delle misure, metteremo a disposizione un Help Desk, prepareremo insieme la riapertura", ha scritto in un post su Facebook.Nel suo messaggio sui social, Bianchi ha ricordato le nuove assunzioni tra i docenti, in numero doppio rispetto al 2020.Nel corso della giornata di oggi il direttore dello Spallanzani di Roma Francesco Vaia si è espresso contro la vaccinazione contro il Covid dei bambini di età inferiore a 12 anni, sostenendo che il rischio di questa malattia è nullo per i più piccoli.Ieri il virologo Andrea Crisanti ha sostenuto che il Green pass è solo uno strumento di "incentivo" per la vaccinazione, non uno di "sanità pubblica".

