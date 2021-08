https://it.sputniknews.com/20210811/lituania-proteste-contro-le-limitazioni-dei-diritti-per-i-non-vaccinati--12462522.html

Lituania: proteste contro le limitazioni dei diritti per i non vaccinati

Lituania: proteste contro le limitazioni dei diritti per i non vaccinati

I residenti di Vilnius si sono radunati vicino al Parlamento per protestare contro le nuove restrizioni, che andranno a colpire coloro che non sono stati... 11.08.2021, Sputnik Italia

Nella capitale lituana si è svolta una grande protesta contro le limitazioni dei diritti di coloro che non si sono fatti somministrare il vaccino contro il Covid. Il video, girato martedì, mostra i manifestanti gridare slogan, tenere in mano cartelli e sventolare bandiere. Alcuni dei dimostranti hanno anche acceso un fuoco, che ha sollevato una densa fumata nera sopra la folla.Secondo i media di riferimento del commissariato di polizia di Vilnius, alla manifestazione hanno partecipato circa 4,5 mila persone. Il governo lituano intende adottare misure restrittive per i non vaccinati contro il Covid-19 dal 13 agosto: i non vaccinati non potranno utilizzare i mezzi pubblici, visitare istituti medici e negozi di una determinata categoria, oltre a non poter ricevere servizi di contatto.

