Licenziamento per chi omette a datore lavoro contatti diretti con virus non possibile

Tra i tantissimi casi complessi che la pandemia ha generato nei contesti di lavoro, troviamo il caso del dipendente che non informa il datore di lavoro di... 11.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-11T22:52+0200

lavoro

coronavirus in italia

Se in contatto risulta essere indiretto, il dipendente non rischia il licenziamento per non avere avvertito il datore di lavoro, perché non mette in pericolo serio la sicurezza nel contesto in cui lavora.In sostanza le cose stanno così.Anche se è vero che il dipendente deve avvisare il datore di lavoro di qualsiasi situazione di pericolo cui venga a conoscenza, in ottemperanza all’articolo 20 del decreto legislativo 81/2008 e che la direttiva Ue 2020/739, recepita dall’Italia con l’articolo 4 del decreto legge 125/2020, ha incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell’ambiente di lavoro, nel caso specifico per il Tribunale di Treviso (sentenza 278 del 7 luglio 2021) la situazione non rappresentava un serio e concreto pericolo per la sicurezza nel contesto di lavoro, come riportato da Il Sole 24 Ore.

